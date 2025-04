Apartamento da mãe de Maiara e Maraisa é invadido e destruído por bandidos: 'Quebraram tudo'

O apartamento de Almira, mãe da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, foi invadido e teve diversos itens destruídos no último domingo de Páscoa (20), em Goiânia. As informações são do portal Leo Dias.

As cantoras ficaram sabendo do ocorrido logo após o episódio. "Entraram no apartamento dela sim, e em outros também. Quebraram tudo lá", lamentaram Maiara e Maraisa. Por sorte, Almira não estava em casa no momento da invasão, pois tinha ido à missa de Páscoa. "Graças a Deus ela estava na missa!", completaram.

VEJA MAIS

Elas explicaram que que outros moradores do condomínio também foram alvos dos criminosos.

Na ocasião, a dupla estava em Florianópolis, Santa Catarina, onde se apresentava em um show em Jurerê.

Segundo relataram por mensagem ao jornalista, Almira se deparou com um cenário de destruição ao retornar para casa. Além dos danos materiais, a mãe das cantoras ficou abalada com a sensação de insegurança dentro do próprio lar.