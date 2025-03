Isabelle Nogueira anuncia Maiara e Maraisa como atrações para o Festival da Cunhã

A influenciadora, dançarina e Embaixadora do Festival Folclórico de Parintins, Isabelle Nogueira, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (28/03), para anunciar para os seus seguidores que o Festival da Cunhã terá uma atração imperdível para a primeira edição do evento: o show da renomada dupla Maiara e Maraisa. A festa, que é gratuita, será realizada no dia 24 de maio, na Arena da Amazônia, em Manaus.

Em seu perfil no Instagram, a cunhã-poranga do Boi Garantido confirmou que a programação terá muita música, cultura e entretenimento para todas as idades.

"Estou extremamente feliz em contar com a presença de Maiara e Maraisa no Festival da Cunhã. Elas são uma verdadeira referência no cenário sertanejo e sua participação vai agregar ainda mais energia e emoção ao nosso evento. Estamos preparando uma estrutura incrível para que todos possam viver essa experiência única ao lado de artistas tão queridos", contou Isabelle Nogueira.

As próximas atrações regionais estão disponíveis no Instagram do Festival da Cunhã.