Isabelle Nogueira segue como Cunhã-Poranga e vai desfilar no Boi Garantido em Parintins 2025

A espera acabou para os fãs do Boi Garantido! A equipe usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (19/02) para divulgar o time de itens que fará parte do espetáculo de 2025, intitulado "Boi do Povo, Boi do Povão". A formação, que busca conquistar o 33º título do festival, mantém grandes nomes e traz novidades para abrilhantar ainda mais a apresentação.

VEJA MAIS

Entre os destaques está a permanência de Isabelle Nogueira como Cunhã-Poranga, reforçando sua posição como uma das mais queridas do festival. O time também conta com a voz marcante de Israel Paulain, que segue no comando da apresentação pelo 22º ano consecutivo, mantendo o legado de Paulinho Faria.

Outra grande presença confirmada é a de David Assayag, o histórico Levantador de Toadas, que se despede dos palcos em 2025. Conhecido como a "Voz da Amazônia", Assayag promete emocionar o público em sua última participação no item.

A novidade deste ano fica por conta de Jeveny Mendonça, que assume como Porta-Estandarte. Criada no Garantido Show, a dançarina agora terá a missão de erguer o pavilhão vermelho e branco no festival.

O time encarnado também segue contando com talentos já consagrados, como Lívia Christina, que retorna como Rainha do Folclore, e Adriano Paketá, o único Pajé indígena e representativo do Festival de Parintins. Além disso, Valentina Coimbra continua encantando como Sinhazinha da Fazenda, trazendo a delicadeza e técnica de seu bailado.

Fechando o grupo, João Paulo Faria segue como Amo do Boi, garantindo versos inovadores e desafiadores que representam a essência do Boi Garantido.