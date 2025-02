Isabelle Nogueira desabafa sobre fim de noivado com Matteus Amaral: 'Parece que cometi um crime'

A ex-BBB Isabelle Nogueira abriu o coração e falou sobre o término de seu noivado com Matteus Amaral, também ex-participante do reality show. Em entrevista ao jornal Extra, a influenciadora revelou que tem recebido mensagens de ódio após o anúncio da separação e descreveu os últimos dias como extremamente difíceis.

Isabelle contou que, desde a revelação do término, tem enfrentado ataques nas redes sociais e precisou se afastar do Instagram para preservar sua saúde emocional. "Estou passando por um momento difícil… Foram dias terríveis desde que anunciamos a separação. Parece que cometi um crime. Recebi mensagens horrorosas. Um ódio… Fiquei longe do Instagram por um tempo, tive que orar bastante a Deus. Está muito clara a verdade. Fomos honestos, e as pessoas querem encontrar problemas. Vejo uma enxurrada de maldades", desabafou.

A ex-BBB também explicou que o casal tentou manter o relacionamento, mas as diferenças entre eles foram determinantes para o fim do noivado. "Como todo casal que se ama e quer fazer dar certo, a gente tentou, entre debates e conversas. Mas esse término continuou se desenhando. Para resguardar o nosso sentimento, antes que entrássemos num atrito sem volta e perdêssemos o respeito um pelo outro, decidimos ser maduros e honestos conosco e com as pessoas que nos acompanham. Lamento, porque não era isso (o fim) que eu queria", afirmou.

Relembrando a história do casal

Isabelle e Matteus anunciaram o fim do relacionamento no último dia 5 de fevereiro, por meio das redes sociais. Na publicação, a influenciadora destacou que a decisão foi tomada em conjunto e que o motivo do término foi a incompatibilidade entre eles. "Colocar uma aliança no dedo não é brincadeira, eu falei isso para o Matteus. É o que mais me dói… Lembrar que passei por um noivado e não me casei fere a alma. A gente já sabia que não era compatível. Mas ninguém enganou ninguém, só insistimos nas tentativas", concluiu Isabelle.

O romance entre os dois começou ainda no BBB 24, na reta final do programa, semanas após a eliminação de Deniziane, com quem Matteus havia se relacionado anteriormente. Em maio de 2024, eles oficializaram publicamente o namoro e, em novembro, durante uma viagem a Paris, Matteus pediu Isabelle em casamento. Na época, a ex-sister compartilhou um vídeo emocionada, aceitando o pedido com um entusiasmado "Mil vezes sim!". Seis meses depois, porém, o noivado chegou ao fim.