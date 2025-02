Isabelle Nogueira anuncia fim do relacionamento com Matteus: ‘Somos incompatíveis’

A ex-BBB Isabelle Nogueira anunciou, nesta quarta-feira (05/02), que seu relacionamento com Matteus Amaral chegou ao fim. A dançarina manauara usou os Stories do Instagram para comunicar que eles eram ‘incompatíveis' e que, a partir de agora, seguem ‘caminhos separados como casal’.

O relacionamento começou durante o confinamento no Big Brother Brasil 24, e, em novembro, Matteus chegou a pedi-la em casamento enquanto estavam em Paris. Desde então, os dois mantinham uma rotina dividida entre São Paulo e seus estados natais, o Amazonas e o Rio Grande do Sul.

No comunicado, Isabelle afirmou que a decisão foi mútua e tomada com reflexão: "Com o tempo, percebemos que, apesar de tantas semelhanças, somos incompatíveis. E é essa consciência que nos leva, a partir de agora, a seguir caminhos separados como casal. Queremos esclarecer - principalmente em respeito às pessoas que nos amam - que essa não foi uma decisão unilateral. Foi uma escolha refletida e compartilhada, justamente para preservar um sentimento que continua sendo único e genuíno: o nosso amor."

A publicação veio dois dias após sua assessoria negar o rompimento. Nos últimos dias, especulações sobre o término circularam nas redes sociais, mas a dançarina negou que a separação tenha ocorrido recentemente.

"Também deixamos claro que não nos separamos há poucos dias, como foi especulado, e que jamais permanecemos juntos por pressão de fãs. Sempre vivemos nossa relação de forma real, com altos e baixos, e seguimos tentando não por terceiros, mas por nós mesmos”, disse a cunhã.