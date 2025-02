Em ensaio da Grande Rio, Isabelle Nogueira faz homenagem à arara cantadeira, ave da Amazônia

Com grande experiência em apresentações temáticas, Isabelle Nogueira participou do ensaio técnico de Carnaval da Grande Rio, na Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado (08). Usando uma roupa em homenagem à arara cantadeira, ou arara vermelha, que está presente no samba-enredo da escola, a ex-BBB falou sobre o amor que sente pelo Pará.

"Estou muito feliz de estar aqui, estreando na Sapucaí, estou muito grata, com esse enredo que fala do Parazão, esse estado maravilhoso do Norte que eu amo muito. Estou me sentindo em casa, estamos cantando a nossa Amazônia brasileira em um momento muito lindo. Isso gera reflexão sobre a importância do Norte do Brasil", disse ao jornalista Juan Filder.

Isabelle, que é cunhã-poranga do Boi Garantido no Festival Folclórico de Parintins, mostrou alguns artifícios que já usou em outras apresentações, no ensaio técnico.

"Vou me transmutar em arara vermelha, a arara da Amazônia. Como o samba-enredo fala sobre isso, sobre a arara, mas também ela é muito forte quando a gente fala de Amazônia, a gente logo lembra dela. Então, trouxe isso para mostrar a importância desse animal na biodiversidade brasileira", disse antes de se apresentar.