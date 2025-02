'Bloco da Mariza Black' faz pré-Carnaval no próximo sábado (15) em Belém

Mariza Black, nome de destaque do samba paraense, lança o Bloco da Mariza Black, no Carnaval 2025, de Belém. A festa indoor acontecerá no próximo dia 15 de fevereiro (sábado), a partir das 16h. O Bar Katedral vai receber a programação com 8 horas de shows com Mariza, I Love Pagode e Big Band DBL, além da participação especial de artistas convidados. Os foliões terão direito a abadá do bloco e serviço open bar até às 19 horas. Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Digital.

Mariza traz a voz potente para o seu próprio bloco de carnaval. Em 21 anos de carreira, solidamente construída na cena do samba, a artista vai apresentar o novo repertório com marchinhas, sambas-enredo, axé, pagode e frevo, além de alguns clássicos da música popular brasileira e da música paraense em ritmo de samba.

“Vai ser um dia de muita alegria. Estamos preparando uma das maiores festas de Carnaval da cidade. O ambiente é maravilhoso, local aberto, as atrações serão ótimas e os artistas convidados, muito especiais. Vai ser um bloco muito para cima! O clima vai ferver!”, promete Mariza.

Os ingressos do 1o lote promocional estão sendo vendidos a R$ 20,00 com direito a abadá e serviço open bar de cerveja Tijuca até às 19h.

Atrações

O show de abertura será a banda I Love Pagode, com Rennan Albuquerque, PA Black e PA White. “A expectativa tá a 1 mil para o Bloco da Mariza Black. A gente vai se sentir em casa, cantar samba, pagode e de tudo um pouco, com sucessos estourados e músicas românticas. Vai ser um sucesso”, conta Rennan.

Mariza sobe ao palco em seguida para três horas de show, que terá as participações especiais de João da Hora. Mariza será acompanhada por sua banda, formada pelos músicos Roni Silva (cavaquinho e direção), Marcelo Vieira (violão), Samuel Coelho (saxofone), Augusto Alcântara, o Mestre Feijão (bateria), Rafael Alcântara (percussão) e Abel Oliveira (baixo).

A Big Band DBL encerra a noite em alto astral. “Nosso show passeia por várias gerações de uma maneira contagiante, que traz sucessos de artistas consagrados, como Gilberto Gil e Alcione, e também da nova geração, como Nattan, Felipe Amorim e outros. Será um show de Carnaval com muito agito”, antecipa o vocalista e tecladista DBL. A banda também é formada por Um Sebastião (vocal), Pedro Ferpa (bateria), Dinei Teixeira e Sidnei Sena (percussão), André Mourão (baixo), Arthur Sequeira (guitarra), Lulu Bone (trombone) e Laelsom Machado (trompete).

Serviço:

Bloco da Mariza Black

Dia: 15 de fevereiro (sábado)

Hora: a partir das 16h

Local: Bar Katedral (Rua 28 de Setembro, 1006, Reduto)

Ingressos à venda no site Bilheteria Digital (https://www.bilheteriadigital.com/bloco-da-mariza-black-15-de-fevereiro) e, no dia do evento, na bilheteria do Bar Katedral.