Mariza Black comanda samba raiz pelas águas de Belém no próximo domingo (22); saiba mais

Mariza Black é uma cantora e dona de uma voz e trajetória que representam a essência da potência paraense. Ela vai comandar uma apresentação especial a bordo de um catamarã neste domingo (22/12), em que a concentração será às 13h, no porto Regional Marine Club, enquanto a saída está programas para às 15h. O evento contará com as belezas de Belém entremeadas de uma sonoridade envolvente e contagiante da artista, que é um dos símbolos do samba no Pará.

O público pode esperar um espetáculo musical e imersivo, em que terá muito regionalismo paraense. Mariza Black vai performar os maiores clássicos do samba nacional em ritmo dançante e envolvente, típicos de um excelente domingo para relaxar o corpo e mente.

"O evento vai ser maravilhoso, estamos preparando um repertório especial e cheio de grandes emoções. O público vai sair desse show renovado, pois a proposta de nos divertirmos a bordo de um braco pelas paisagens do entorno da cidade é realmente algo que renova até a alma", ressalta a cantora.

Mariza Black é reconhecida pelo seu alto valor não só para o samba paraense, mas para toda o meio musical do estado e da Amazônia. A artista tem mais de duas décadas de carreira, marcadas por sua voz e presença que canta e encanta ao som da percussão e do embalo do cavaquinho que vibram nas composições do samba local e nacional.

Durante toda a sua carreira, Mariza Black tem uma bela trajetória no samba, mesmo o meio sendo marcado pela presença de homens. A cantora se destacou por diversos reconhecimentos, como a sua participação no programa de final de ano do "Sons do Pará", da TV Liberal, além de ser diplomada pela Câmara de Vereadores de Ananindeua como a Mulher Destaque Ananin. Num belíssimo reconhecimento, Mariza Black recebeu o diploma e uma medalha condecorativa por se destacar pela sua atuação profissional como incentivadora das artes e da cultura do Patrimônio da Amazônia, em 2014.

Todo o reconhecimento de Mariza Black é em virtude do seu próprio talento e performance, em que ela conquistou o status de ser uma das principais intérpretes do samba regional. Ela possui uma potente capacidade de se projetar nacionalmente em uma trajetória de excelência, além de ser repleta de premiações e de ser uma das atrações mais escolhidas pelo público paraense e brasileiro.

O roteiro do evento que a artista comandará no próximo domingo (22/12) contará com passagem pela majestosa Ilha do Combú, Fura da Paciência e Prainha, localidades conhecidas a apreciadas pelo público.

Para mais informações sobre venda de ingressos e passaportes para o show a bordo, o público pode entrar em contato pelo número (91) 99298-3036.

Serviço: Mariza Black se apresenta na Barca neste domingo (22/12) a partir das 13h no porto Regional Marine Club, com saída programada para as 15h, em que dará início ao show a bordo do catamarã.

