Grande Rio pode ser campeã do Carnaval 2025 do RJ no quesito samba de enredo, diz colunista

De acordo com o colunista Mauro Ferreira, a Acadêmicos do Grande Rio, agremiação de Duque de Caxias (RJ), é uma forte candidata ao título de campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2025, ao menos no quesito samba-enredo. Essa impressão, conforme relata o jornalista, se destaca com o lançamento do álbum Sambas de Enredo 2025, disponibilizado no dia 29 de novembro, que reúne as gravações oficiais das composições das 12 escolas do Grupo Especial que desfilarão na Marquês de Sapucaí entre 2 e 4 de março.

Mauro Ferreira ressalta que apontar o melhor samba-enredo de um ano é uma tarefa complexa, já que envolve a paixão dos foliões por suas escolas de coração. Contudo, mesmo sendo um declarado portelense, o colunista arrisca seu palpite e destaca o samba de Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davison Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes como “o mais bem-acabado de uma safra a rigor bem mediana e facilmente esquecível.”

Segundo Mauro, o enredo da Acadêmicos do Grande Rio conecta o Rio de Janeiro ao Pará, estado natal de Damasceno Gregório dos Santos, o Mestre Damasceno, figura central no desenvolvimento do samba-enredo. Essa ponte cultural resultou de uma colaboração entre a escola carioca e Belém (PA), resultando em um samba que aborda a religiosidade e a fé, temas recorrentes no Carnaval 2025.

Com o enredo "Pororocas Parawaras – As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", de autoria dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, a Grande Rio explora o universo amazônico, destacando manifestações culturais afro-brasileiras, como o tambor de mina. Esse ritual, que cultua orixás, caboclos e voduns, tem suas raízes no Maranhão, mas é profundamente enraizado na cultura paraense.

“O samba da Grande Rio está à altura do enredo, flui bem e tem arquitetura de samba à moda tradicional. Talvez não se torne antológico e tampouco permaneça na memória dos foliões após o Carnaval (os grandes sambas acabam sendo conhecidos e cantados por torcedores de todas as escolas), mas, diante da safra decepcionante do Carnaval 2025 do Rio de Janeiro, o samba Pororocas Parawaras – As águas dos meus encantos nas contas dos curimbós põe a Acadêmicos do Grande Rio entre as favoritas ao título”, escreveu o colunista.