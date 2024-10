'Deixa Falar’ comemora vitória de samba-enredo no Rio com ‘arrastão' pela Cidade Velha

A escola de samba ‘Deixa Falar', do bairro da Cidade Velha, em Belém, irá celebrar sua vitória no concurso de samba-enredo da Grande Rio 2025 com uma grande festa para a comunidade. O evento vai ocorrer sexta-feira (04/10), a partir das 19h. Para participar, basta chegar à sede da agremiação, localizada na Rua Cesário Alvim, 377, e aguardar a saída do cortejo.

Nas redes sociais, a escola compartilhou mais detalhes da programação, que terá início com uma novena em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, às 19h, seguida de um coquetel com apresentação de um grupo de carimbó, às 20h.

Às 21h, está marcada a saída do arrastão cultural, partindo da quadra da Deixa Falar, na Rua Cesário Alvim, com destino à Praça Amazonas. O trajeto incluirá as ruas Carlos de Carvalho, Osvaldo de Caldas Brito, Breves e retornará à Cesário Alvim.

Após o arrastão, às 22h, a comemoração continuará na sede da escola de samba, com uma roda de samba e música mecânica, fechando a noite de celebração da vitória.