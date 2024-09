'Deixa Falar', escola de Belém, vence concurso de samba-enredo da Grande Rio

A escola de samba 'Deixa Falar, da Cidade Velha, em Belém, foi a vencedora do concurso de samba-enredo da Grande Rio para 2025. Foram duas seletivas até chegar à final, que ocorreu na noite de sábado (28), no Rio de Janeiro. Com o título 'A mina é cocoriô!', o samba-enredo da 'Deixa Falar' foi escolhido para o grande desfile no dia 3 de março de 2025, no Sambódromo Marquês de Sapucaí.

A composição é assinada por Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davison Jaime, Tay Coelho, Marcelo Moraes. Ao portal Carnavalesco, mestre Damasceno falou sobre a conquista na Grande Rio:

"Muita alegria, muita felicidade. Até pela distância que a gente vem, a gente vem atravessando o oceano, se encontrando com os amigos da capital do Pará. Concorrendo samba em meio de nove sambas no Pará. Consegue levar, classificar. Chega no Rio, concorre com os caras famosos. E a gente consegue ser o campeão para o carnaval da cidade de Rio. É uma felicidade, uma sorte, emoção e alegria para o povo do Pará, do Rio de Janeiro e do Marajó”, descreveu.

A composição escolhida foi pensada com base no título e o recorte do enredo estipulado pela Grande Rio ainda no início do ano, o que foi feito em homenagem ao Pará: “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”. O tema foi inspirado na música “Quatro Contas”, da cantora e compositora paraense Dona Onete, para falar das entidades encantadas que vivem nas pororocas, no encontro das águas do rio com o mar.

'Deixa Falar' venceu sobre a escola de samba Bole Bole, do bairro do Guamá, em Belém, que também era finalista. Foram duas seletivas até chegar à final, uma ocorreu em Belém e outra no Rio de Janeiro. Na noite da grande final, esteve presente no evento a nova musa da Grande Rio para o Carnaval de 2025, a paraense Alane Dias, que posou ao lado da ex-BBB do Amazonas, Isabelle Nogueira.