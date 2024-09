Exclusivo: Cissa Guimarães fala sobre honra de se apresentar no Theatro da Paz

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães traz a Belém a peça “Doidas e Santas”. Com duas apresentações, uma no dia 27 e outra em 28 de setembro, no Theatro da Paz, as sessões são sempre às 21h. A comédia romântica, dirigida por Ernesto Piccolo e baseada no livro homônimo de Martha Medeiros, aborda as angústias e os dilemas da vida moderna, com foco na história de Beatriz, uma psicanalista em crise no casamento.

“Acho que a Martha é uma cronista exemplar e extraordinária. O que eu acho bonito nela, que acho que é o segredo do nosso sucesso, é que ela poetiza o nosso cotidiano, coisas que a gente normaliza e banaliza, porque é todo dia e faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, ela poetiza. São coisas muito preciosas, a nossa rotina é preciosa, e a gente não presta atenção nisso, não dar valor. ‘Todo dia ela faz tudo sempre igual’, mas não é, é como o teatro, cada noite é um espetáculo diferente. A Martha tem o dom de poetizar o que a gente diria que é rotineiro e banal, quando ela escreve sobre as nossas histórias, sobre a gente, nos identificamos muito, e nos emocionamos. Ela é uma grande poetisa do cotidiano”, explica.

Em “Doidas e Santas” Cissa vive a protagonista Beatriz, e ao lado de Giuseppe Oristanio, que interpreta o marido conservador e resistente à separação, eles promovem momentos de humor e reflexão, oferecendo ao público uma identificação imediata com as questões de equilíbrio entre vida profissional, pessoal e afetiva.

A peça também conta com a atuação de Josie Antello, que dá vida à mãe, irmã e filha de Beatriz, personagens que representam as diferentes fases e vozes femininas na vida da protagonista.

“Tenho orgulho de dizer que já me apresentei (no Theatro da Paz), que é uma honra, porque é um dos teatros mais lindos do mundo. Já me apresentei em teatros na Europa, mas o Theatro da Paz é um orgulho nacional, é uma emoção pisar naquele palco. Estou muito feliz de voltar a esse palco e principalmente, voltar ao público de Belém, que prestigia o nosso teatro, a nossa cultura. É um público que tem uma cultura local maravilhosa e prestigia também o que vem de fora. Estou muito emocionado de estar pisando no palco do Theatro da Paz, espero que todos estejam lá para a gente comemorar, celebrar o teatro, se emocionar e se divertir”, conta.

“Doidas e Santas” retorna aos palcos após uma pausa por conta da pandemia. Cissa Guimarães chega ao Pará com toda a sua sensibilidade e carisma, a atriz também concilia as apresentações da peça com as do programa diário Sem Censura, da TV Brasil.

“Está sendo uma delícia conciliar esses dois projetos. É uma maratona de dedicação porque eu sou uma pessoa que me dedico, me entrego inteira para os meus trabalhos, até porque eu amo o trabalho que eu faço, eu sou uma privilegiada, mas é uma maratona com um saldo muito feliz, porque tanto na televisão quanto no teatro a gente está fazendo coisas de sucesso, que o público gosta, é uma resposta imensa, muito preciosa e muito valorosa do nosso trabalho. Então, eu estou muito feliz e muito grata a esse momento que eu estou vivendo “, avalia Cissa.

Agende-se

Datas: 27 e 28 de setembro de 2024

Horário: 21h

Local: Theatro da Paz - Avenida da Paz, Praça da República, S/N - Campina, Belém