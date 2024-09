Agora é oficial: Coldplay fará show no Mangueirão no ano da Cop 30

O show da banda Coldplay em Belém está oficialmente confirmado. A notícia foi publicada pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, que usou seu perfil no Instagram no final da tarde deste sábado (28), afirmando que o espetáculo da banda britânica acontecerá no Estádio Mangueirão, conforme O Liberal adiantou com exclusividade há um mês.

VEJA MAIS

O anúncio do ministro paraense aconteceu no momento em que o governador do Pará, Helder Barbalho, participava do Global Citizen Festival, em Nova York, nos Estados Unidos. Na vespéra do evento, Helder publicou uma mensagem subliminar sobre o show do Coldplay na capital paraense. O grupo britânico se apresentará pela primeira vez na região amazônica, justamente no ano da 30ª Conferência das Partes (Cop 30).

“É com muita alegria que recebemos a notícia de que a banda Coldplay estará presente na COP30, no nosso paraíso, Belém!”, publicou Sabino.

Formado em 1996 por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion, o Coldplay conquistou notoriedade mundial com um som que mistura rock melódico, pop e elementos de música eletrônica. O grupo ganhou destaque com hits como "Yellow", "Clocks" e "Viva La Vida" e ao longo da carreira se engajou em defender questões ambientalistas.

Ao longo dos mais de 20 anos de carreira, a banda conquistou diversos prêmios internacionais, incluindo Grammys, e tornou-se conhecida por suas apresentações ao vivo repletas de efeitos visuais e interatividade com o público. Suas letras abordam temas como amor, esperança e questões sociais, cativando uma vasta base de fãs ao redor do mundo.

Área de Preservação

Além do anúncio do show, o governador do Pará também anunciou a criação de uma nova área de preservação ambiental no Pará. Em 2023, Helder Barbalho, assumiu o compromisso público de ampliar as áreas protegidas no Estado em 1 milhão de hectares, ampliando a proteção de terras indígenas, territórios quilombolas e reservas extrativistas até a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Cop 30), que acontecerá em novembro de 2025 na capital paraense.

Já no palco do Global Citizen ele afirmou que, da promessa feita em 2023, meio milhão já estão protegidas e outros 200 mil hectares de terras serão restauradas e devolvidas aos indígenas. O evento musical tem um viés social, tratando de pautas como justiça social e climática. No seu discurso, o chefe do executivo destacou “ações urgentes” na agenda climática e ambiental do estado, em especial, quanto à preservação de áreas de proteção ambiental e indígenas.

“Esse é o nosso momento de exigir compromisso dos líderes globais, pela natureza, pelo clima e pela Amazônia, mas liderança começa com ações”, afirma.

Ele lembrou que daqui a um ano o mundo estará no Pará para debater sobre assuntos dentro desta temática na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Entre as suas ações para esta agenda ele promete a criação de 1 milhão de hectares de novas áreas de proteção ambiental, além de ações voltadas às comunidades tradicionais em 200 mil hectares de terras indígenas.