Com mensagem subliminar, Helder confirma show do Coldplay em Belém para 2025

Na noite desta sexta-feira (27/9) o governador do Pará, Helder Barbalho, utilizou as redes sociais para confirmar que a banda Coldplay se apresentará em Belém em 2025. O “anúncio” foi feito durante os preparativos para o Global Citizen 2024, que acontecerá neste sábado (28), no Central Park, em Nova York.

Em vídeo postado nos seus perfis pessoais, Helder destacou a conexão entre o evento global e a Amazônia, e depois, surpreendeu os seguidores ao dar pistas sobre a vinda da banda internacional à capital paraense.

"Escuta quem tá tocando aqui", disse o governador enquanto uma música do Coldplay tocava ao fundo. E em seguida, enfatizou que, no próximo ano, o festival ocorrerá na capital paraense, permitindo que a população participe deste importante momento.

A visita de um organizador do Festival Global Citizen ao Estádio Mangueirão, em agosto do ano passado, também levanta especulações sobre a possibilidade de uma edição do evento internacional em Belém. A confirmação do show do Coldplay e a realização do festival refletem um compromisso em trazer eventos de grande porte à região, promovendo a cultura e a valorização da Amazônia.