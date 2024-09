Coldplay em Belém: anúncio oficial sobre show em 2025 deve acontecer no próximo sábado (28/09)

Os paraenses seguem na expectativa para saber quando será o show da banda Coldplay em Belém. Na semana passada, foi confirmado o Festival Amazônia Para Sempre, produzido em parceria com o Rock In Rio. Na oportunidade, também foi divulgada, a presença de uma banda internacional na capital paraense para esse evento. Agora, falta saber o que todos esperam: será mesmo o Coldplay no palco flutuante do "Amazônia Para Sempre"?

Parece que anúncio oficial, agora, de fato, está próximo de acontecer. No sábado (28), durante a programação do Festival de Música Global Citizen, haverá uma apresentação do Coldplay e a expectativa é que o governador Helder Barbalho esteja no evento e, nele, anuncie oficialmente a banda em Belém. Há dois anos, o governador Helder Barbalho já participa do evento em NY.

Alok, que estará em Belém este ano para o show de abertura da COP 30, é outro que se apresentará no Global Citzen. Ele estará com os artistas indígenas Mapu Huni Kuî, Owerá MC e Bros MC para o show "O Futuro É Ancestral". Nele, os artistas e reafirmam o diálogo sobre como a indústria do entretenimento pode contribuir com um dos principais desafios do nosso tempo: a crise climática.

Inclusive, durante a performance de Alok no bloco "Defend The Planet", haverá a participação de Chris Martin, vocalista e líder do ColdPlay. Ou seja: Helder, Alok e o líder do Coldplay estarão juntos no evento... Coincidência?

Esta é a segunda vez que "O Futuro É Ancestral" é convidado a integrar o Global Citizen. Em 2021, Alok e os artistas indígenas montaram uma balsa ancorada no rio Amazonas, em Manaus, para um espetáculo de quase dez minutos transmitido para mais de 100 países simultaneamente.

A transmissão do Global Citzen acontecerá ao vivo pelos canais oficiais do Festival no YouTube, Amazon Music, Twitch, Apple Music e Apple TV, Facebook, TikTok e nos streamings da ABC News na Disney+ e Hulu.