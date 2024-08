Coldplay em Belém: Confira os 10 sucessos da banda para esquentar para o show em 2025

A banda britânica Coldplay já emplacou diversos sucessos desde que foi formada, em 1996. Famosos no mundo inteiro, os artistas virão a Belém para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30, em novembro de 2025.

A Redação Integrada de O Liberal separou os 10 maiores sucessos da banda, que vão desde canções de quebrar o coração a hits do electropop, para você se preparar para o show.

Viva La Vida

Lançado em junho de 2008, o hit faz parte do quarto disco da banda, “Viva la Vida or Death and All His Friends” e foi a primeira faixa do grupo a entrar no topo da Billboard Hot 100.

Yellow

A música foi lançada em 26 de junho de 2000 como o segundo single do álbum de estreia da banda, ”Parachutes”. A canção retrata uma história amor não correspondido vivenciada por Chris Martin e foi o primeiro grande sucesso dos britânicos. Ainda hoje é uma das faixas mais populares dos artistas.

A Sky Full of Stars

A canção foi lançada no dia 2 de maio de 2014 para fazer parte do sexto álbum de estúdio do Coldplay “Ghost Stories” (2014). Ela foi co-escrita e co-produzida por ninguém menos que o DJ Avicii, com a assistência de Paul Epworth, Daniel Green e Rik Simpson.

The Scientist

A balada melancólica do Coldplay foi lançada em 2002 como parte do álbum A Rush of Blood to the Head. A música explora temas de arrependimento e a busca por redenção, com letras que falam sobre tentar consertar erros do passado. É uma das canções mais icônicas da banda.

Hymn For The Weekend

O single foi lançado no dia 25 de janeiro de 2016 para compor o sétimo álbum de estúdio da banda britânica “A Head Full of Dreams” (2015). A música alcançou o TOP 20 em diversos países ao redor do mundo.

Something Just Like This (colaboração com The Chainsmokers)

Lançada em 2017, a música combina elementos de pop e eletrônica, explorando a ideia de amor e aceitação sem a necessidade de superpoderes ou heroísmo.

Paradise

“Paradise” foi a terceira faixa do álbum Mylo Xyloto, lançado em 12 de setembro de 2011. A música foi composta pelos vários integrantes do Coldplay: Guy Berry, Jonny Buc, Will Cham, Brian Eno e Chris Martin. Segundo Chris Martin, a canção fala sobre estar perdido no mundo e escapar pela fantasia.

Adventure Of A Lifetime

Lançada em 2015 no álbum A Head Full of Dreams, é uma música vibrante e alegre que marca uma mudança no som do Coldplay, com influências de funk e música eletrônica. A canção celebra a alegria de viver o momento e a emoção de uma nova aventura.

Fix You

Uma das canções mais emocionantes e consoladoras do Coldplay, foi lançada em 2005 como parte do álbum X&Y. A música fala sobre oferecer apoio incondicional a alguém que está passando por momentos difíceis, com uma mensagem de esperança e cura.

My Universe (colaboração com BTS)

A música é o grande sucesso mais recente da banda e foi uma parceria com o grupo sul-coreano BTS. Lançada em setembro de 2021

