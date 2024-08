Coldplay, que virá a Belém para a COP 30, tem a turnê mais lucrativa da história do rock

Liderada por Chris Martin, a banda britânica Coldplay, que virá a Belém para a COP 30, já entrou na história com a turnê mundial Music of the Spheres. A circulação se tornou a mais lucrativa de todos os tempos no rock. Desde o início da série de shows, em março de 2022, o grupo já arrecadou mais de R$ 5,1 bilhões, vendendo 8,8 milhões de ingressos, segundo dados da revista Billboard Boxscore.

A turnê fez o Coldplay superar a turnê de despedida do compositor e cantor também britânico Elton John, Farewell Yellow Brick Road. O autor de sucessos, como "Your Song", arrecadou um pouco menos ao longo de sua realização, entre 2018 e 2023. A banda também quebrou o recorde anteriormente detido pelo U2, que vendeu 7,3 milhões de ingressos durante a turnê 360 (2009-2011).

A lista das turnês de rock mais lucrativas da história, traz Coldplay na liderança, com US$ 944,7 milhões arrecadados. Em seguida, Elton John (US$ 939,1 milhões) e U2 (US$ 736,4 milhões).