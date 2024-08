Influencer paraense viraliza nas redes com remix de Coldplay em ritmo de tecnobrega

Após o anúncio da vinda da banda britânica Coldplay a Belém, o vídeo de um influencer de Abaetetuba, no nordeste do Pará, viralizou nas redes sociais. Nas imagens, Patrick Peixoto aparece dançando a música "Paradise", em ritmo de tecnobrega.

O vídeo, que já acumula mais de 1 milhão de visualizações, mostra o influencer dançando ao som do remix, acompanhado da legenda: "Eu quando o Coldplay mandar essa na COP 30 em Belém". E ainda complementou na descrição do post: "Vai ser assim".

"Eles vão ver como a música fica ao chegar no Pará hahahah amooooooo", escreveu uma seguidora nos comentários. "Já pensou centena de milhares de paraenses dançando juntos?? Vai ser muito fiiirmeeeee kkkk", publicou outro. "Queremos Coldplay feat. Carabao!!!", disse outro.

A banda Coldplay está confirmada para a abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, que será realizada em novembro de 2025 em Belém. O convite oficial foi feito pelo presidente Lula em março de 2023, durante um encontro com o vocalista Chris Martin. Na ocasião, Chris também encontrou o governador do Pará, Helder Barbalho, após um show da banda no Rio de Janeiro.