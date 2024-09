Festival Global Citizen 2024 ocorre em Nova York neste sábado, 28; Helder Barbalho deve participar

O evento Global Citizen Festival 2024, evento musical anual que une cidadãos globais, artistas, ativistas, líderes mundiais e líderes empresariais, com o objetivo comum de entretenimento e erradicação da pobreza extrema, será realizado neste sábado, 28, no Central Park de Nova York, no Great Lawn.

Estão confirmadas apresentações de Lisa, Alok, Post Malone, Doja Cat, Jelly Roll e Rauw Alejandro, além da participação de Hugh Jackman e Chris Martin, vocalista do Coldplay.

Confira a transmissão ao vivo do evento:

O governador Helder Barbalho deverá estar presente e a expectativa é de que ele anuncie oficialmente a banda Coldplay, em Belém, em 2025, dentro da programação do festival Amazônia Para Sempre, confirmado em coletiva de imprensa no Rock In Rio. Há dois anos Helder participa do evento em Nova York.

O DJ Alok, já confirmado em Belém para o show de abertura da COP 30, com artistas paraenses convidados, se apresentará no Global Citzen com os artistas indígenas Mapu Huni Kuî, Owerá MC e Bros MC, com o show "O Futuro É Ancestral". Na apresentação, os artistas reafirmam o diálogo sobre como a indústria do entretenimento pode contribuir no combate contra a crise climática.

A parceria entre o Dj e os demais artistas não é nova. Em 2021, eles montaram uma balsa ancorada no rio Amazonas, em Manaus, para um espetáculo de quase dez minutos transmitido para mais de 100 países simultaneamente.

História

O primeiro Global Citizen Festival foi realizado em 29 de setembro de 2012, também no Central Park de Nova York. 60 mil pessoas compareceram.

Se apresentaram Neil Young, Crazy Horse, Foo Fighters, The Black Keys, Band of Horses, K'Naan e mais artistas se apresentaram ao vivo no festival. Desde então, artistas como Rihanna, Beyoncé, JAY-Z, Pearl Jam, Stevie Wonder, Coldplay, Billie Eilish e muitos outros tocaram nos palcos deste evento musical em todo o mundo.