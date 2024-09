Festival Amazônia Para Sempre: veja como será o grande evento do Rock in Rio em Belém

Um grande palco em formato de vitória régia no meio do Rio Guamá em Belém com uma atração mundialmente conhecida. Paralelamente, outro espetáculo, "em terra firme", em uma área central da capital paraense com shows de artistas locais e nacionais. Assim será o Festival Amazônia para Sempre, anunciado neste sábado (21), durante coletiva de imprensa na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

O anúncio de Roberta Medina, vice-presidente do Rock In Rio, levou paraenses a loucura! A expectativa é que, nos próximos dias, seja anunciado qual será a atração internacional que tocará no palco que promete trazer algo nunca antes visto na capital paraense.

Durante a apresentação do lançamento do festival, a representante do Rock In Rio, Roberta Medina, garantiu que grandes nomes da música brasileira serão atrações ao lado de nomes paraenses em palco na Cidade das Mangueirão.

Além disso, o Festival terá transmissão da TV Globo, e ocorrerá em 2025, ainda sem data confirmada.