Governador Helder Barbalho exalta festival 'Amazônia Para Sempre' e fala em 'legado'

Após a confirmação do evento "Amazônia Para Sempre", realizado pela organização do Rock in Rio, em Belém, ano que vem, o governador Helder Barbalho subiu ao palco na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, para explicar sobre o evento e convidar os participantes para o evento na capital paraense, em 2025.

Ao lado de Gaby Amarantos, Roberta Medina e representante da Vale, Helder enfatizou a força da Amazônia e agradeceu a organização do Rock in Rio pela proposta inédita em meio ao debate climático da COP 30.

"Aqui foi falado uma palavra que eu gostaria de reforçar: potência. A potência da floresta, do Brasil, do Pará e da Amazônia. E eu queria te agradecer, Roberta (Medina), a parceria com o Rock in Rio, da ousadia de ter provocado que o mundo pudesse discutir meio ambiente com o pé no chão, na Amazônia", disse.

A questão sustentável, de desenvolvimento econômico, também foram temas citados pelo governador na apresentação do festival.

"Que este movimento possa deixar um legado de Amazônia forte, com construção de novas vocações. Que possamos fortalecer a bioeconomia e encontrar soluções com a natureza."

Por fim, Helder Barbalho convidou os participantes da apresentação e internautas que acompanharam de forma online para visitar Belém durante a COP30 e o "Amazônia Para Sempre".

'Quero convidar, que todos possam estar em Belém e conhecer a Amazônia no momento que vamos mostrar nossas 'Gabys', nossa bioeconomia extraordinária e mostrar nossas belezas das comunidades indígenas e quilombolas. E da melhor gastronomia do mundo, que é a do Pará", finalizou.