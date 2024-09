Festival 'Amazônia para Sempre' terá transmissão da TV Globo; saiba detalhes

O festival Amazônia para Sempre, que vai ocorrer em Belém durante a COP-30, terá transmissão para todo o Brasil. Segundo a vice-presidente do Rock In Rio, Roberta Medina, o evento será televisionado pela TV Globo. O anúncio foi feito neste sábado (21), durante uma coletiva de imprensa realizada na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

A tendência é que, assim como o Rock In Rio e o The Town, eventos produzidos pela Rock World, o festival Amazônia para Sempre também tenha transmissão do Multishow, na TV por assinatura, e na Globoplay, serviço de streaming da emissora.

O festival

Segundo Roberta Medina, o palco principal do festival será chamado de Vitória Régia e montado no rio Guamá, em Belém, flutuando pela orla da cidade. No local se apresentará um artista internacional de "grande porte", que será revelado em breve. Paralelamente a isso, vão ocorrer espetaculos pela cidade, com artistas nacionais e locais.