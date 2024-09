Gaby Amarantos é anunciada como embaixadora do Festival Amazônia para Sempre em Belém

A cantora paraense Gaby Amarantos foi anunciada, neste sábado (21/09), como a embaixadora do Festival Amazônia para Sempre, que ocorrerá em Belém em 2025. O evento, parte do desdobramento do Rock in Rio, tem como objetivo celebrar a diversidade e a cultura da região amazônica. O anúncio ocorreu durante uma coletiva realizada para anunciar as novidades sobre o festival.

Gaby, reconhecida por sua trajetória e representatividade no cenário musical, expressou sua alegria em assumir esse papel em um momento tão significativo para o Pará e para a Amazônia. “Estou muito feliz por estar aqui em um momento tão importante”, iniciou a artista.

Em seu discurso, Gaby ressaltou a importância de dar visibilidade à cultura amazônica e destacou a necessidade de protagonismo do povo da região. "Esse povo do norte, da Amazônia, precisa ser o protagonista desse momento. A gente precisa de vocês para fazer uma festa linda, para mostrar o que foi falada, a nossa cultura, a culinária, o açaí original”, continou a cantora.

Além de sua participação no festival, que ocorreu na noite neste sábado, Gaby mencionou a importância do reconhecimento recente de sua obra como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará, descrevendo-o como um presente.