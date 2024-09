Gang do Eletro, Suraras do Tapajós e Zaynara se apresentam no Global Village e Supernova no RIR

O Rock in Rio de 2024, que celebra 40 anos do festival, virou uma grande mistura de sotaques brasilieros. Além de Gaby Amarantos que se apresentou no Palco Mundo ao lado de BaianaSystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Ney Matogrosso e Zeca Baleiro, no show “Pra Sempre MPB”, mais paraenses estiveram no último fim de semana de festival.

Gang do Eletro e Suraras do Tapajós se apresetam juntas e Zaynara faz seu show solo.

O Rock in Rio ocorre na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

GLOBAL VILLAGE

O show “Pra Sempre Futuro Ancestral”, com os grupos paraenses Gang do Eletro e Suraras do Tapajós, abre a programação do palco Global Village, às 20h40. A união deles resulta em uma mistura de eletromelody e tradições rítmicas dos tambores da região amazônica.

Inclusive, eles não são estreantes no RIR, as duas bandas já se apresentaram em edições anteriores do festival, mas agora eles retornam para um show em conjunto com sons regionais

“A gente está com uma expectativa de entregar um show muito alegre, leve e de muitas cores. A gente já está se preparando há um longo tempo para fazer tudo dar certo, para gente estar ali no palco em harmonia fazendo essa grande festa da periferia juntamente com o Rock in Rio e também essa batida ancestral que é através do nosso carimbó, dos nossos instrumentos e ritmos. Estamos preparando um show contagiante, para cima, sem deixar de lado a nossa essência, vendo as questões que estão acontecendo principalmente no nosso Brasil. A gente usa o nosso musical como essa ferramenta de luta, então a gente não vai deixar de estar passando as nossas mensagens”, conta Val Munduruku, maracas e backing vocal do Suraras do Tapajós.

A mistura de cores e ritmos também será feito pela Gang do Eletro, pioneira no eletromelody, que mistura as batidas eletrônicas do Pará com elementos da música eletrônica europeia.

“As Suraras fazem o contraste do que a gente faz. A gente fala de festas, alegria, de aparelhagem, do que acontece na periferia de Belém, dessa região metropolitana, enquanto elas falam da questão indígena, do dia a dia delas, das lutas dos povos originários. A gente poder fazer essa junção e passar essas duas mensagens juntas, é uma coisa sensacional. É muito importante, porque no Rock in Rio sempre vem gente de vai gente de todo lugar do Brasil e pessoas do mundo inteiro para curtir o festival, essa é a importância maior de nós estarmos lá participando desse evento. A gente vai poder passar a nossa mensagem, o nosso recado e mostrar um pouquinho da nossa cultura da forma, do jeito que a gente é, que a gente gosta, com muita alegria e com muita responsabilidade acima de tudo”, pontua o DJ Waldo Squash, da Gang do Eletro.

SUPERNOVA

A cantora cametaense Zaynara fará a sua estreia no Rock in Rio, ela fará um show sozinha, sem participações. A sua apresentação será dia 22, último dia de festival, no palco Supernova. Ela é a segunda artista a se apresentar.

“Estou muito empolgada em poder estrear um show meu no palco Supernova, do Rock in Rio Brasil 2024, que também marca a minha primeira vez no festival. É uma honra apresentar o Beat Melody em um show que está sendo planejado por mim e pela minha equipe com muito carinho e cuidado. Vai ter surpresas, um look exclusivo para esse momento, muita coreografia e uma homenagem às minhas grandes referências da música do Pará. Vai ser uma benção, uma noite inesquecível!”, disse.