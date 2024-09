Para o mundo: Gaby Amarantos se apresenta no Rock in Rio com muito brilho e performance

Neste sábado (21), é o Dia Brasil no Rock in Rio. Esta é a primeira vez que o festival vai dedicar um dia inteiramente à música brasileira. Na mistura do line up estão artistas de vários gêneros estarão nos palcos principais do evento, como sertanejo, samba, MPB, rock, rap, trap, música clássica, bossa nova e pop brasileiros, e claro, que a música paraense estará presente.

O penúltimo show da programação do Palco Mundo tem Gaby Amarantos, inclusive essa é a primeira vez que um artista paraense estará no palco principal do Rock in Rio. A cantora, que tem mais de 20 anos de carreira, estará na apresentação “Pra Sempre MPB”, que ainda terá BaianaSystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Ney Matogrosso e Zeca Baleiro.

“Meu coração está muito feliz, tranquilo e muito emocionado, se sentindo em um momento de glória, porque quando eu estou lá naquele palco... Nunca uma mulher negra quando ela sobe no palco, ela está sozinha, ela traz consigo 10 mil outras que lutaram para ela poder ocupar aquele espaço! Quero trazer comigo as nossas artistas desse movimento que eu sou tão fã e que lutam há tanto tempo, que trabalham com esse movimento, com essa música tão incrível. Vamos ter outros artistas paraenses também, em outros palcos, esse é o momento da gente celebrar muito. Meu coração está só alegria e emoção em poder mais uma vez ter mais um momento que Deus preparou, que os meus guias, que tudo de bom que eu creio preparou para mim, para orgulhar cada vez mais o meu povo, que é para isso que eu vivo: para orgulhar meu povo”, conta a cantora.

Gaby sempre tem uma presença muito marcante, ela comunica com a sua arte, seja com seu canto, atuação ou com posse da moda. E se o RIR é a junção de tantas expressões artísticas, a paraense vai tomar posse de todas elas e brilhar, porque ela já contou que vem muito brilho por aí.

“Terá sim look icônico. A gente está com uma parceria muito linda com a Swarovski, e esse look é uma jóia, tem mais de 40 mil cristais originais de Swarovski, é uma criação do Bruno Pimentel, meu stilyst, junto comigo. A gente pensa em tudo junto! A intenção é mostrar que a música do Norte é o sol e que o Brasil é a atmosfera que gira em torno do sol. A gente vai trazer um pouco da referência da nave pra homenagear as aparelhagens também e muito ouro, muita riqueza porque a música da Amazônia e do Pará é o ouro do Brasil”, antecipa a cantora.

Se tem brilho no palco vai ter clássicos no setlist. Gaby já antecipa que a canção que abre o seu show marcou uma geração de noveleiros e apaixonados pela música brasileira: “A clássica que fez o Brasil todo me conhecer, ‘Ex Mai Love’ tem que abrir esse set. Vamos ter a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso tecnobrega e tecnomelody, de música de cada álbum icônico meu. A vibe dessa apresentação é um show de hits, então a gente vai fazer vários hits icônicos e eu só posso contar um pouquinho. Mas ‘Ex Mai Love’ é óbvio, minha primeira abertura de novela e ela faz o mundo inteiro cantar e tremer”.

Unindo hits e look bafônico, Gaby Amarantos é uma artista que toma conta de todo o palco, com performances e apresentações marcantes. A sua estreia no Palco Mundo não será diferente. Além de todas essas características, ela fará seu show com a missão de propagar a música do Pará.

“A gente quer entregar o nosso melhor. Estou muito feliz de estar nesse show que outros artistas também vão participar e cada um vai ter o seu momento. Eu vou dividir o palco com um monte de gente incrível que eu amo, estou trazendo meu balé de Belém do Pará para mostrar a nossa dança, o nosso poder e mostrar porque que a gente tem que estar nesses palcos e ocupar todos esses espaços. Nesse momento tão importante para nossa música, para nossa cultura do Pará, da Amazônia, do Brasil e do mundo, eu vou estar lá sendo a primeira artista... Meu Deus eu fico até emocionado de falar isso, mas sendo a primeira representando o meu povo e trazendo uma pitadinha, só a pontinha do iceberg, os portais estão abertos”, finaliza Gaby.