Coletiva do Rock In Rio anuncia festival Amazônia Para Sempre em 2025

Roberta Medina, vice-presidente do Rock In Rio, anunciou neste sábado (21), direto da Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, o Festival Amazônia para Sempre, em Belém. O evento, que será um braço do Rock in Rio, terá um show de uma atração internacional conhecida mundialmente em um palco flutuante em formato da planta "Vitória Régia" na capital paraense. O espetáculo celebrará a diversidade da região no ano em que a capital paraense sediará a COP 30.

"Vem aí um novo momento histórico! Faremos o Festival "Amazônia Para Sempre". Uma nova etapa para o Rock In Rio, um projeto transformador que vai trazer, novamente, um momento icônico! Faremos um palco flutuante em Belém, no Rio Guamá, onde haverá um artista internacional de grande porte fazendo um show", anunciou Roberta Medina. Reveja o anúncio!

Ainda de acordo com a empresária, o palco "Vitória Régia", "vai jogar luz para a Amazônia". "Ao mesmo tempo que estiver ocorrendo o espetáculo no rio, haverá um espetáculo em Belém, com artistas nacionais e locais, um grande projeto de transmissão com a Globo, a nossa parceiraça", complementou.

"Tá na hora da gente voltar a falar de Amazônia de forma mais relevante e, começa hoje, uma nova jornada, para olharmos para a Amazônia, vamos jogar todos os nossos holofotes para olhar para a floresta. Queremos mostrar a floesta das pessoas que fazem ela ser saudável.Vamos focar no talento das pessoas que moram nela, focando na potência da floresta", comentou Roberta Medina durante a coletiva.

Presente na coletiva, o governador Helder Barbalho, falou do desafio da COP 30 em Belém. "Aqui foi falado uma palavra que eu gostaria de reforçar: Potência. A potência da floresta, do Brasil, do Pará e da Amazônia. E eu queria te agradecer, Roberto (Medina), a parceria com o Rock in Rio, da ousadia de ter provocado que o mundo pudesse discutir meio ambiente com o pé no chão, na Amazônia", explanou o governador, que convidou todos os presentes para estar em Belém e estar na Amazônia.

A cantora Gaby Amarantos esteve no palco da coletiva e fez uma participação especial.