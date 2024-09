Alok convida Pinduca, Fafá de Belém, Joelma e Gaby Amarantos para show em Belém; veja

Alok estará em Belém dia 23 de novembro para abrir a contagem regressiva da COP 30. Responsável por fazer misturas musicais, o artista terá participações de paraenses na sua apresentação. Em vídeo postado em seu perfil no Instagram, o DJ mostra o momento que convidou os cantores paraenses para estarem com ele no palco do estádio Mangueirão.

"Lembrando a todos que Belém será a sede da COP (Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas) em 2025. Então precisamos chamar a atenção para a importância desse encontro. @joelmaareal @gabyamarantos @fafadbelem @oficialpinduca estarão comigo! E obrigado @helderbarbalho pelo convite", escreveu.

Alok apresentará em Belém a 'Áurea Tour', turnêque fará sua estreia na capital paraense e depois viaja pelo Brasil.

"Isso dá muita alegria para a gente. Ver a forma carinhosa e respeitosa com que você está chegando no nosso território. Vou ficar muito feliz em poder estar lá com você", disse Gaby Amarantos.

Fafá de Belém ficou bastante emocionada: "Nós precisamos de luz e a tua luz é imensa. Estou muito grata e honrada pelo convite", disse ao artista.

Já Pinduca, aproveitou a oportunidade para dizer que quer conhecer Alok: "Estou às ordens! Qualquer coisa é só ligar. Vamos nos ver pessoalmente", complementou. "Que você possa levar sempre alegria por onde você passa como você já tem feito", finalizou Joelma.