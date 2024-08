VÍDEO: Alok faz show em Belém e inicia contagem abertura da COP-30

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP-30) já movimenta Belém. Após anunciar sua vinda à capital paraense, Alok liberou a data do seu show. No dia 15 de novembro de 2025, abrindo a contagem regressiva para a COP-30.

“Acabei de postar no meu canal do YouTube 30 minutos do show que rolou em Brasília. Próximo destino: 15 de Novembro em Belém. Contagem regressiva da #Cop30”, anunciou o artista.

Alok está sempre ligado aos problemas que envolvem o planeta, principalmente quando se trata de meio ambiente e clima. Figura presente em discursos e eventos ligados ao tema, Alok é ativista dentro e fora das redes sociais.

A COP-30 será realizada em Belém, entre 10 e 21 de novembro de 2025.