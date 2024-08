VÍDEO: “Fui a primeira a ser descoberta no Brasil”, declara Manu Bahtidão

A cantora Manu Bahtidão participou do programa Encontro, da TV Globo, desta segunda-feira (12) e, durante a sua participação, falou sobre o sucesso de suas músicas e declarou ter sido a primeira a ser descoberta no Brasil no gênero tecnomelody.

“Eu sou apenas uma precursora de algo que já existe há muito tempo. Quando eu digo precursora do nosso ritmo, é porque fui a primeira a ser descoberta no Brasil, mas há muitos outros na minha terra que fazem um trabalho excelente com o Tecno Melody”, declarou Manu Bahtidão.

Manu também afirmou que se sente honrada por abrir portas para outros artistas. “Fico muito honrada por ter conseguido tudo isso, porque acaba abrindo portas para mais gente, né? E acho que sim, para mim, abriram, claro, com certeza, para mim é motivo de muita honra”, finalizou.

ASSISTA: