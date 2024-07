Joelma e Alok farão show gratuito no Mangueirão na contagem regressiva para a COP? Veja aqui!

A cantora Joelma fará uma parceria inédita com o DJ Alok para o primeiro show da nova turnê do DJ, que ocorrerá em novembro deste ano em Belém e abrirá a contagem regressiva para a COP30, a conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas. Alok será o embaixador da COP30, que será realizada de 10 a 21 de novembro de 2025.

"A gente vai fazer uma parceria agora com Alok. Acho que vai rolar uma parceria aí, não sei como vai ser, a gente já tá estudando," disse Joelma em um show. Segundo a paraense, a iniciativa de unir os dois artistas foi do governador Helder Barbalho. "O governador do estado convidou Alok e disse assim: 'Alok, tem que fazer alguma coisa com a Joelma!'", finalizou.

VEJA MAIS

O evento ocorrerá no estádio do Mangueirão e terá entrada gratuita. O espetáculo contará com um palco giratório de visão 360º, altura equivalente a um prédio de quase dez andares, 400 refletores, e 600 metros quadrados em mais de 2.000 painéis de LED.