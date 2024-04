Helder convida e DJ Alok será embaixador da COP 30; assista

O governador do Estado do Pará, Helder Barbalho (MDB), ligou para Alok e convidou o DJ para ser embaixador da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30, que será realizada em Belém, em novembro de 2025. Por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais na tarde desta quinta-feira (25/04), o governador paraense mostrou que estava em uma chamada de vídeo com o artista, agradecendo pelo posicionamento na causa ambiental e o convocando para ser um mensageiro do evento.

Assista:

"@Alok, obrigado por aceitar ser o embaixador da #COPdaFloresta. Você é um dos artistas brasileiros mais respeitados no mundo e tem se engajado bastante na causa ambiental", escreveu Helder na legenda da publicação.

Na quarta-feira (24/04), Alok, um dos DJ's mais famosos e requisitados do mundo, confirmou um show gratuito em Belém para início da contagem regressiva para a COP 30. A apresentação ocorrerá em novembro deste ano. Recentemente, o artista lançou um álbum unindo música com conhecimentos dos povos indígenas. Ele também participou do festejo do aniversário de Brasília com uma gigantesca estrutura.