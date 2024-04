Alok confirma show gratuito em Belém para contagem regressiva oficial para COP30; saiba data

Alok confirmou o show gratuito em Belém para início da contagem regressiva para a COP30. A apresentação ocorrerá em novembro de 2024. Alok é um dos DJ's mais famosos e requisitados do mundo. Recentemente, lançou um álbum unindo música com conhecimentos dos povos indígenas. Ele também participou do festejo do aniversário de Brasília com uma gigantesca estrutura.

Na postagem Alok lista as aterrissagens programadas da sua turnê. "Próxima parada será em BELÉM - PA em Novembro de 2024 (show gratuito, evento oficial para o início da contagem regressiva para COP30 - Conferência das Nações Unidas para estabelecer metas e debater sobre as mudanças climáticas)", escreveu.

No último projeto Alok uniu música e conhecimentos ancestrais dos povos originários. Com o título de 'O Futuro é Ancestral', o álbum foi lançado no Dia Internacional dos Povos Indígenas, promovendo a fusão entre música eletrônica, pop e cânticos rituais entoados por representantes de oito tribos.

A turnê em 2025 com a Nave AUREA passará ainda por Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia.