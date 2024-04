Em Belém, encontro nacional discute transformações climáticas para cidades da Amazônia

Cada dia mais próximo da COP-30, que acontecerá em 2025, Belém já se torna um eixo central para discussões e ações relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade. Promovido pela Prefeitura em parceria com a entidade global, o 3° Encontro Nacional do Iclei (Governos Locais pela Sustentabilidade), acontece esta semana na capital paraense, e é um dos eventos integrados que antecedem a COP-3. Nesta quarta-feira (17), a programação contou com a presença do Ministro das Cidades, Jader Filho.

O objetivo principal do encontro é fomentar o diálogo e a troca de experiências entre autoridades municipais, estaduais, federais, representantes da academia, do terceiro setor e da iniciativa privada. A meta é transformar os compromissos assumidos em agendas climáticas em ações práticas e efetivas, preparando não apenas Belém, mas todas as cidades brasileiras, para um futuro mais resiliente e sustentável.

Na fala do ministro Jader Filho, ele ressaltou a importância de levar as discussões sobre sustentabilidade urbana e ambiental para as capitais amazônicas. Além disso, ele enfatizou a necessidade de ações coordenadas e eficazes para enfrentar os desafios climáticos, destacando a relevância dos governos locais nesse processo. "A gente discute a questão das nossas cidades, como melhorar a vida do povo da Amazônia, em especial o povo do Pará. No Brasil, mais de 70% das pessoas vivem nas cidades. E uma das nossas preocupações são as cidades da Amazônia, pois é onde a maioria da população amazônica vive, e é lá que a infraestrutura precisa chegar", disse.

Ele ainda frisou o sentido da volta do Ministério das Cidades: “Voltou para nós assumirmos o compromisso de levar qualidade de vida para onde as pessoas vivem. Temos que levar saneamento, mobilidade urbana. Nós temos que proporcionar qualidade de vida", completou o ministro.

O 3° Encontro Nacional do Iclei é um marco importante na preparação para a COP-30 e sinaliza o comprometimento das autoridades e organizações brasileiras com a agenda climática global. Durante os três dias de evento, estão sendo discutidos temas como gestão de resíduos, mobilidade urbana, eficiência energética, entre outros, com o intuito de propor soluções concretas e viáveis para os desafios enfrentados pelas cidades brasileiras.

Na ocasião, Jader Filho palestrou no painel "O protagonismo dos governos locais e regionais num mundo em transformação" e destacou a relevância de colocar Belém no eixo das principais discussões climáticas. Ele também falou sobre o compromisso com a sustentabilidade e o preparo das cidades brasileiras para as mudanças climáticas que, segundo Jader, têm sido cada dia mais agressivas. “Por onde eu tenho passado a gente conclui que a mesma preocupação que a gente tem que ter com o desenvolvimento das cidades, temos que ter com o respeito ao meio ambiente”, completou.

O encontro reuniu os governos locais associados ao ICLEI, seus parceiros e outros interessados no desenvolvimento urbano sustentável. A programação do evento termina nesta quinta-feira (18).