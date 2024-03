Jader Filho diz que Belém receberá fórum e reuniões do G20 em 2024

Além da vinda do presidente da França, Emmanuel Macron, à capital paraense, prevista para ocorrer no dia 26 deste mês, Belém deve receber líderes mundiais de diversos países ao longo do ano. Ao Grupo Liberal, o ministro das Cidades, Jader Filho, informou que, no segundo semestre, Belém será a sede do Fórum de Habitação e Desenvolvimento Urbano da América Latina e Caribe (Minurvi). O evento, inclusive, será presidido pelo ministro. Além disso, pelo menos três reuniões do G20 devem ocorrer na cidade.

Jader Filho anunciou ainda para o final de março os primeiros resultados do Novo PAC Seleções, no que diz respeito aos empreendimentos que serão abraçados pelo Ministério das Cidades. Esta semana, o governo federal já anunciou 376 empreendimentos abarcados em outras pastas. “Estamos em processo de seleção. O Pará, assim como todos os estados da federação, será beneficiado. Acreditamos que até o final de março conseguiremos anunciar as primeiras escolhas”, prospectou o ministro.

Acerca das reuniões, Jader Filho detalhou que uma delas, capitaneada por ele e pelo ministro Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, tratará sobre a prevenção de desastres. “Todos os ministros que tratam deste assunto estarão no Pará para que possamos discutir soluções para o planeta”, informou. Além desta, outras reuniões temáticas devem ocorrer, uma sobre turismo, com o ministro Celso Sabino, e outra com o ministro Fernando Haddad, da Fazenda.

Sobre as obras contempladas, via Ministério das Cidades, para o Pará, o ministro destacou que a pasta atua diretamente em quatro áreas essenciais no estado. “Destaco o programa Minha Casa Minha Vida, que disponibilizará mais de 13 mil novas unidades habitacionais, sendo mais de 2 mil em Belém e mais de mil em Ananindeua. Essas unidades contarão com bibliotecas, varandas e serão alimentadas por energia limpa, garantindo sustentabilidade aos condomínios”, ressaltou.

Além disso, o ministro ressaltou que há projetos na área de saneamento, que englobam abastecimento de água, esgotamento sanitário e macrodrenagem; e na área de mobilidade urbana, todos comprometidos com a transição ecológica, a neoindustrialização, o crescimento inclusivo e a sustentabilidade. Ele destacou que, neste sentido, recentemente foi firmada uma parceria com o Governo do Estado, destinando recursos para a renovação da frota de ônibus em Belém.

“Essa é uma diretriz do presidente Lula, que enfatiza a colaboração com líderes locais — governadores, prefeitos, vereadores e deputados — para alinhar os projetos do Novo PAC às reais necessidades da população. Estamos atentos a essas demandas no processo de seleção”, garantiu Jader Filho.

COP da Floresta

De acordo com o ministro, o governo federal dará todo o suporte necessário a Belém no que diz respeito à COP. “O governo do presidente Lula vai oferecer todo o suporte necessário para que possamos realizar a melhor COP de todas, a COP da Floresta. Vamos mostrar ao mundo a nossa realidade, não vamos esconder os desafios de uma metrópole amazônica, mas vamos destacar nossas riquezas, nossa cultura, nossos rios, nossa floresta. Será a COP de um povo acolhedor, de uma gastronomia inigualável, que é a nossa”, disse.

Jader Filho destacou que o objetivo é dotar a cidade de infraestrutura e enfrentar problemas estruturais, com injeção de verbas para a melhoria do saneamento, por exemplo. “É algo em que vamos avançar, não só em Belém, mas em todo o Pará, com financiamentos sendo discutidos dentro do Novo PAC”, disse, acrescentando que várias obras serão deixadas como legado para a cidade, entre elas, o Parque da Cidade e o Porto Futuro 2, que, segundo o ministro, “estão com as obras avançadas”.

Fórum de Edificações e Clima

Durante a semana, Jader Filho participou do 1º Fórum Mundial de Edificações e Clima, em Paris, na França. No evento, o ministro apresentou o programa Minha Casa Minha Vida, o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e a necessidade de abordar a justiça climática juntamente com a justiça social. “O Brasil está de volta ao cenário internacional. Foi perceptível o destaque dado ao governo brasileiro e ao trabalho que temos desenvolvido. Enfatizamos que não pode haver justiça climática sem justiça social”, diz.

O Fórum, segundo o ministro Jader Filho, surgiu devido à preocupação global com a construção civil, um dos principais emissores de carbono, durante a COP 28, em Dubai, nos Emirados Árabes. “Há uma necessidade urgente de descarbonizar nossas construções, tanto no setor público quanto no privado. O objetivo foi discutir formas de estimular a redução das emissões por meio de financiamento e diminuição dos custos de materiais de baixa emissão de carbono”, ressaltou Jader Filho.

“Acredito que fizemos um progresso significativo nesta discussão na França, e estou otimista de que avançaremos consideravelmente, a ponto de termos convidado todos para uma próxima reunião em Belém sobre este tema. Além disso, fiz um convite para que todos participem da COP 30, continuando a abordagem deste assunto iniciado nesta primeira reunião na França. Estou confiante de que muitos países se juntarão a essa iniciativa", acrescentou.