Macron em Belém: ministro Jader Filho confirma vinda do presidente da França à capital paraense

O ministro das Cidades do governo federal, Jader Filho (MDB), durante entrevista exclusiva ao programa Liberal + Notícias, na Liberal + (98,9 FM), confirmou a vinda do presidente da França, Emmanuel Macron, à capital paraense. O líder estará em Belém no dia 26 de março, como Jader Filho informou ao jornalista Abner Luiz, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará a recepção na cidade.

[instagra=C4QpRM5OJy8]

VEJA MAIS

"Ele vai estar em Belém no proximo dia 26, esta é a programação, e o presidente Lula vai receber o presidente francês, onde a gente vai falar muito sobre o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV)", adiantou, em ligação ao vivo durante o programa.

Jader Filho participa do 1º Fórum Mundial de Edificações e Clima, em Paris, na França, até esta sexta-feira (8). "Falo com muita alegria, como ministro paraense, por estar podendo ajudar meu estado", declarou.

O ministro adiantou que Belém receberá mais de 2 mil novas unidades do MCMV, enquanto Ananindeua terá mais de mil, somando mais de 13 mil unidades em todo o Estado. "A gente está feliz de estar representando e vendo o quanto o Brasil está sendo respeitado a nível internacional".