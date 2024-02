Lula terá encontro com Macron em Belém para discutir Amazônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá o presidente francês Emmanuel Macron, em Belém, para discutir questões ambientais relacionadas à Amazônia. O encontro está previsto para ocorrer no dia 26 de março.

A reunião vem sendo organizada e será detalhada já, no próximo sábado (24), em reunião do governador Helder Barbalho com representantes da Embaixada da França para tratar do encontro dos dois chefes de Estado na capital paraense.

VEJA MAIS

A pauta da reunião entre os presidentes em Belém vai girar em torno das questões ambientais e climáticas e integra os preparativos para a realização da COP 30, em 2025. A Conferência do Clima da ONU (Organização das Nações Unidas) será realizada pela primeira vez na Amazônia.

Após a visita a Belém, Macron seguirá para o Rio de Janeiro e depois para Brasília (DF), sempre acompanhado do presidente Lula.