Ex-deputado Wladimir Costa tentou gravar live dentro do avião quando foi preso pela PF; assista

O ex-deputado federal Wladimir Costa, preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (18), no Aeroporto Internacional de Belém, tentou gravar uma live no momento em que foi detido pelos agentes, dentro de um avião. A gravação tem um pouco mais de um minuto e começa mostrando um agente da PF abordando o parlamentar, que ainda estava sentado na poltrona da aeronave.

Com problemas na transmissão, o vídeo fica pausado por um período, mas ainda é possível ver o momento em que Wlad sai do avião e depois, já na pista do Aeroporto, quando ele tenta avisar seus seguidores que estava sendo preso. Um agente da PF pede que ele pare a gravação e a transmissão é encerrada.

Wladimir Costa foi preso pela Polícia Federal por crimes eleitorais, em razão da prática reiterada de violência política contra deputada federal Renilce Nicodemos (MDB) por meio das redes sociais, entre outras situações.