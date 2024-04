Preso nesta quinta-feira, ex-deputado Wlad já foi condenado por ofensas contra artistas; relembre

Preso nesta quarta-feira (18) pela prática de violência política contra a deputada federal Renilce Nicodemos, o ex-deputado federal do Pará, Wladimir Costa (o Wlad), também já esteve envolvido em outras polêmicas e chegou a ser condenado pela Justiça Federal, em janeiro do ano passado, por ofensas contra os artistas conhecidos nacionalmente.

O processo se referia às declarações dadas por Wlad em 2017, quando ele fez referência ao movimento '342 Agora', que contava com integrantes da classe artística. Entre os alvos dos ataques do ex-parlamentar estavam Wagner Moura, Letícia Sabatella, Sônia Braga, Glóra Pires e Orlando de Morais, marido de Glória.

Na decisão, ele foi condenado a nove meses de prisão por injúria e a pagar R$ 5 mil em custos decorrentes do processo e de honorários sucumbenciais (os honorários do advogado da parte vencedora pagos pela parte perdedora). Em suas redes sociais, o ex-deputado não manifestou arrependimento pelas declarações. "Não retiro nenhuma vírgula do que falei", disse, na ocasião.

Wladimir Costa, que na época era deputado pelo Solidariedade (SD), se referiu aos artistas como "vagabundos" pelo uso dos fundos da lei Rouanet. Wagner Moura foi chamado de "ladrão" pelo ex-deputado, que também ofendeu Letícia Sabatella a chamando de "Letícia Mortadela".