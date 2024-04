Wladimir Costa, ex-deputado federal do Pará, é preso pela PF no Aeroporto Internacional de Belém

O ex-deputado federal do Pará Wladimir Costa (Wlad) foi preso pela Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Belém, na manhã desta quinta-feira (18/04). Segundo informações divulgadas pela PF, ele é acusado da prática de crimes eleitorais, em razão da prática reiterada de violência política contra deputada federal Renilce Nicodemos (MDB) por meio das redes sociais, entre outras situações.

Detido ao desembarcar na capital paraense, o ex-parlamentar foi encaminhado ao sistema prisional do Estado. A prisão preventiva requerida pela própria Polícia Federal e deferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), que também ordenou a exclusão das postagens feitas nas redes sociais que motivaram o mandado de prisão contra o ex-deputado.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a defesa de Costa, com a equipe da deputada Renilce Nicodemos e com o TRE-PA, mas ainda não obteve resposta.

Trajetória política

Wladimir Costa foi eleito deputado federal pelo Pará por quatro mandatos: de 2003-2007, de 2007-2011, e de 2011-2015, pelo PMDB (hoje MDB) e ainda de 2015-2019, pelo Solidariedade (SD).

Nos anos de 2016 e 2017, Wlad foi condenado pelo TRE/PA a perda de mandato por abuso de poder econômico e gastos ilícitos na campanha eleitoral de 2014. As decisões também o tornaram inelegível pelo período de oito anos.

Voo de Wladimir Costa

Pelas postagens nas redes sociais, o ex-deputado preso na manhã desta quinta-feira (18) estava ontem em Itupiranga, município paraense próximo à cidade de Marabá, a cerca de 50km.

Não há confirmação da origem do voo que levou Wladimir Costa a Belém, mas, no site da Infraero, consta uma viagem da companhia aérea Azul oriundo de Marabá e que pousou na capital paraense às 6h33. A informação da PF sobre a prisão se deu por volta de 7h30.

Embora o partido PRD tenha publicado, em sua conta oficial no Instagram, imagens da agenda de Wladimir Costa com políticos da cidade, o último mandato cumprido por ele foi pelo Solidariedade.