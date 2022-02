'Quem me dera', diz ex-deputado paraense, Wladimir Costa, sobre estar com covid-19

O ex-deputado federal Wladimir Costa, também chamado de Wlad, informou em suas redes sociais que está internado em um hospital particular, onde deve permanecer por pelo menos dez dias. Ele não deu detalhes sobre o motivo da internação, mas adiantou que não tem relação com a covid-19: “quem dera”, escreveu.

A redação integrada de O Liberal ainda não conseguiu contato com o ex-deputado para saber mais detalhes sobre o problema de saúde.

Segundo Wladmir, os médicos informaram que ele vai precisar ficar pelo menos dez dias no hospital. “Fui internado ontem (quinta-feira, 17) e não foi pelo SUS, viu? Eu odeio hipócritas que possuem plano de saúde, que só se tratam em hospitais particulares, porém, cinicamente, dizem que só usam o nosso SUS, principalmente em ano de eleitoral. O casa aqui tá no hospital mais top de Belém, não preciso mentir. Queridos, disseram que vou passar no mínimo 10 dias por aqui”, informou.