Salário de Derrite e secretários de SP passam de R$ 50 mil com penduricalhos

Doze secretários do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo recebem rendimentos mensais brutos de R$ 37 a R$ 56 mil devido aos penduricalhos pagos por participação em conselhos fiscais ou administrativos de órgãos paulistas. A informação foi divulgada pelo site Metrópoles com base nos dados do Portal da Transparência e confirmada pelo Estadão.

Os penduricalhos pagos por participação em conselhos, conhecidos como jetons, podem elevar o salário bruto dos secretários em até R$ 20 mil, já que alguns acumulam remuneração por mais de um colegiado. A atuação costuma se resumir a uma reunião por mês, que em alguns casos ocorre de forma on-line.

A remuneração bruta dos secretários estaduais é de R$ 31.115,58. Como os jetons não entram no cálculo do abate-teto, ou seja, o mecanismo que limita os salários ao valor recebido pelo governador do Estado, alguns secretários conseguem receber acima do teto salarial paulista, atualmente fixado em R$ 34.572,89.

Um caso de salário acima do teto é o do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP). Ele atua como conselheiro fiscal do Metrô de São Paulo e da Cetesb, recebendo R$ 6.581,79 de cada estatal. Somando o benefício ao salário de deputado federal e a aposentadoria da Polícia Militar, o rendimento total chega a R$ 56.590,13.

Mesmo considerando os descontos, o valor fica em R$ 44 mil, que ainda supera o que ganha o governador Tarcísio de Freitas, com renda bruta de R$ 34.572,89.

O Estadão procurou o governo de São Paulo, que afirmou que todas as nomeações estão em conformidade com a Lei das Estatais (Lei 13.303/2016).

"Os conselheiros têm entre suas atribuições fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários, além de opinar sobre o relatório anual da administração. Tais competências são exigíveis de todo gestor público, caso de todos os Secretários do Estado de São Paulo", disse o governo em nota.

Segundo o levantamento feito pelo Metrópoles e confirmado pelo Estadão, a remuneração bruta dos secretários de Tarcísio, incluindo os jetons, é:

- Guilherme Muraro Derrite (Segurança Pública) - R$ 56.590,13 (inclui renda de deputado e da PM); - Andrezza Rosalem Vieira (Desenvolvimento Social) - R$ 50.859,58; - Arthur Luis Pinho de Lima (Casa Civil) - R$ 50.859,58 - Guilherme Afif Domingos (Projetos Estratégicos) - R$ 50.859,58; - Samuel Yoshiaki Oliveira Kinoshita (Fazenda) - R$ 50.859,58; - Rafael Antonio Benini (Parcerias) - R$ 47.568,58 - Jorge Luiz De Lima (Desenvolvimento Econômico) - R$ 40.987,58; - Lais Vita (Comunicação) - R$ 40.987,58; - Marco Antonio Assalve (Transportes Metropolitanos) - R$ 40.987,58; - Natalia Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) - R$ 40.987,58; - Marilia Marton Correa (Cultura) - R$ 37.696,58 - Wagner de Campos Rosário (Controladoria) - R$ 37.696,58.