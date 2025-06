Mulher burla segurança, sobe em palco e abraça Lula em evento no Planalto

Uma mulher invadiu o palco, dialogou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), gravou um vídeo e o abraçou durante o lançamento do Plano Safra 2025/2026, nesta segunda-feira, 30. O evento, que foi realizado no Palácio do Planalto, em Brasília, contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e da ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva.

O episódio aconteceu após fala de Teixeira, que elogiou o presidente. "Tudo isso é possível porque vocês garantiram que neste Palácio, dirigindo este País, tenha uma pessoa que cuida de vocês e tem carinho por vocês", disse o ministro, se referindo ao presidente.

Depois do discurso, militantes do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo (MTC) iniciaram manifestações e cantaram "Lula, somos o MTC, viemos aqui só para te ver". Uma das integrantes do movimento se levantou e correu em direção ao palco, apesar de seguranças tentarem a impedir, presentes pediram para que ela fosse autorizada a subir e conversar com o presidente.

O Plano Safra oferecerá R$ 78,2 bilhões em crédito pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), um aumento de 2,89% em comparação com o ano passado. A vigência do programa é de 1º de julho até o fim de junho de 2026.

"Conseguimos manter taxas de juros acessíveis, especialmente para a produção de alimentos essenciais, mesmo em um cenário econômico desafiador, garantindo que o agricultor familiar tenha condições justas de financiamento", afirmou o ministro Paulo Teixeira.

As taxas de juros da agricultura familiar variam de 0,5% ao ano a 8% ao ano para os financiamentos da próxima safra, conforme as modalidades de investimento e porte de produtor. O governo manteve as taxas de juros em 3% ao ano para custeio de agricultores familiares que produzam arroz, feijão, mandioca, frutas, verduras, leite e ovos.