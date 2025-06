Minha Casa, Minha Vida anuncia 294 moradias no Pará; outros estados também são contemplados

O Ministério das Cidades (MCid) voltou a autorizar a contratação de novas moradias, nesta segunda-feira (30), nas linhas de atendimento Entidades, Rural e Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). São 4.667 novas habitações, distribuídas em 16 estados, que devem alcançar mais de 18 mil pessoas. No Pará, um dos contemplados, o número chega a 294 moradias, divididas em diferentes municípios.

Entre os selecionados no estado, o município de Ananindeua, vizinho da capital, receberá 144 habitações, seguido de Benevides (100) e Palestina do Pará (50). A novidade foi confirmada através do Diário Oficial da União (DOU). Ainda na região Norte, Manaus (AM) e Itapiratins (TO), receberão 160 e 50, respectivamente.

As demais regiões do país também entram no radar do MCid, com cerca de 882 novas moradias contratadas, divididas entre 408 para municípios no estado da Bahia (BA) e 474 em regiões do Ceará (CE). Outros estados da região também ganham com a novidade, são eles: Pernambuco (192), Piauí (100), Maranhão (50), Paraíba (208), Sobrado (50), Rio Grande do Norte (100), Francisco Dantas (23). O Centro-Oeste desponta com 546 moradias, enquanto o Sudeste aparece com 466 contratações e o Sul com 471 unidades.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Minha Casa, Minha Vida: prefeitura de Marabá assina alvarás para mais de mil moradias]]

Modalidade

A maior parte do total de novas moradias, o equivalente a 3.792 estão na modaildade Entidades do programa. Essa linha de atendimento foca em famílias com renda bruta mensal no limite de R$ 2.640. Além dessa, também serão destinadas 331 unidades habitacionais à linha de atendimento Rural do Minha Casa, Minha Vida, modalidade voltada para famílias residentes em áreas rurais e que tenham renda bruta familiar anual de até R$ 120 mil.

A terceira linha de atendimento que aparece nessa nova leva de contratações é a do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Nessa são 544 unidades, destinadas a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com a construção do Residencial João Paris 1, que terá R$ 108,8 milhões em investimento.