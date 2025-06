Jader Filho garante novas 170 moradias rurais no Pará e visita obras de residencial em Belém

O ministro das Cidades, Jader Filho, assinou os contratos para a construção de 170 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida Rural em comunidades rurais dos municípios de São Miguel do Guamá, Ourém e Colares, todos no nordeste do Pará. O ato ocorreu, nesta sexta-feira (20), um investimento total de R$ 12,5 milhões.

Durante a agenda no Pará, participaram representantes das associações e de entidades responsáveis pela construção das moradias, beneficiários e equipes da Caixa e das prefeituras municipais. Também participaram parlamentares municipais, estaduais e federais.

Em São Miguel do Guamá, 25 moradias foram contratadas e serão construídas na comunidade Gunga Zumba, sob a responsabilidade da Associação dos Moradores e Produtores Rurais da Comunidade Quilombola Santa Maria de Barreira. Ourém terá 95 novas casas nas comunidades Zé Ferreira e Gunga Zumba 1, na Comunidade Quilombola do Mocambo. Os projetos são organizados, respectivamente, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares e pela Associação Agrícola Comunitária Remanescente Quilombola do Mocambo.

Moradias com mais dignidade

Colares vai receber 50 novas moradias rurais, na Vila de Aracê, sob a organização da Associação Agrícola dos Moradores da Vila de Aracê. Os beneficiários vivem, em sua grande maioria, em imóveis feitos em madeira, alguns, em condições precárias. As novas casas serão feitas em alvenaria, e vão assegurar uma moradia digna às famílias.

De acordo com o ministro Jader Filho, as unidades devem ser entregues até o fim de 2025. “Muitos aqui não acreditaram que esse dia ia chegar e chegou. O que vale a pena saber é que muitas famílias sairão daqui com seus sonhos realizados. Ainda tem muito trabalho a ser feito, e eu não vou parar”, disse ele.

“Espero estar de volta aqui com vocês ainda este ano para podermos inaugurar esse sonho da moradia digna com qualidade, conforto e segurança à todos que não desistiram de conquistar as suas casas”, complementou o ministro.

Ministério quer superar 3 milhões de moradias no país, disse Jader Filho

Seguimos visitando os municípios paraenses, assinando os contratos do MCMV Rural. Hoje estivemos junto com a população de três municípios, mas ainda temos uma grande missão pela frente, que é levar as moradias do Minha Casa, Minha Vida a todos os 144 municípios do Pará até o fim de 2026, cumprindo a meta que o presidente Lula nos deu em 2023: de contratar 2 milhões de moradias em todo o país, número que nós, com certeza, vamos superar e queremos chegar a até 3 milhões de novas unidades habitacionais desse programa que transforma a vida da população brasileira”, destacou Jader Filho.

Simone Leal é uma das beneficiárias das moradias que serão construídas em Colares. Ela contou que aguardou pela conquista da casa própria por mais de 25 anos, enquanto divide a moradia onde vive atualmente com parentes. “Só tenho a agradecer ao presidente Lula e ao ministro Jader Filho por finalmente poder estar com meu contrato em mãos, assinado, e ter a certeza que vou ter a minha casa em breve”.

"É uma emoção forte o que eu e todos os meus vizinhos estamos sentindo neste momento. E, para mim, é ainda mais especial, pois sou beneficiária do Bolsa Família e vou ter minha casa totalmente de graça. É uma benção enorme na minha vida”, disse Simone Leal, emocionada.

Visita a Mosqueiro, em Belém

Ainda, nesta sexta-feira, o ministro Jader Filho seguiu para o distrito de Mosqueiro, em Belém, onde visitou as obras do Residencial Viver Mosqueiro, que recebeu recursos do Ministério das Cidades para ter sua construção retomada plenamente a partir de 2023. No local, mil unidades habitacionais do tipo residência serão entregues até o fim de 2025. As casas têm 55 m² e são compostas por dois quartos, um banheiro, sala, cozinha e área externa.

Em Mosqueiro, o ministro esteve acompanhado do secretário de Habitação de Belém, Hamilton Pinheiro Júnior; do secretário executivo da Sehab, Lucas Lazera; do superintendente de Rede da Caixa no Pará, André Raposo; da equipe da construtora responsável pela obra; da deputada federal Elcione Barbalho e de vereadores da capital paraense.

O Residencial Viver Mosqueiro foi contratado em 2013 e teve obras iniciadas em 2014. Desde então, sofreu processos de paralisação das obras quando se aproximava de 80% de conclusão, foi invadido irregularmente e ocorreu o saque dos materiais instalados até então, como azulejos, portas, janelas, instalações elétricas, telhas, entre outros. Assim, a retomada, anunciada em 2022 e efetivamente realizada em 2023, se concentrou em recuperar o que já havia sido construído e reinstalar o que foi depredado e saqueado, por meio de suplementação no valor de cerca de R$ 15 milhões. O total investido no empreendimento é de R$ 110,6 milhões.

Na visita, o ministro constatou que a obra tem 85% de conclusão. “Essa visita é importante porque temos mil famílias esperando para conquistar suas casas no Viver Mosqueiro. Pudemos notar que toda a parte da infraestrutura interna das moradias já está na fase final de acabamento, com janelas, portas e telhados já concluídos e terminando a fase de pintura de algumas unidades. Agora os trabalhos estão focados na infraestrutura externa, com ligações sanitárias, redes de drenagem, abastecimento de água, pavimentação, entre outras ações”, pontuou Jader Filho. “Já estamos com mais de 85% da obra concluída, e até dezembro deste ano o Viver Mosqueiro estará todo habitado. Isso é compromisso com a população que tanto esperou”, completou.

O secretário Hamilton Pinheiro Júnior afirmou que a prefeitura está empenhada para entregar o Viver Mosqueiro. Ele disse que há mais de 700 famílias pré-selecionadas para morarem no residencial “e as que faltam para completar as mil unidades serão escolhidas entre a população que vive aqui mesmo em Mosqueiro”, comentou.