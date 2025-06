Em visita ao Pará, Ratinho Junior apresenta políticas voltadas à educação

Durante convenção do Podemos realizada neste domingo (15), em Ananindeua, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, apresentou as principais políticas públicas que impulsionaram o estado à liderança no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O encontro, que reuniu lideranças nacionais e estaduais do partido, integra uma série de agendas do governador pelo Pará.

Ratinho Junior destacou os caminhos adotados em sua gestão para transformar os indicadores da educação paranaense.

“Fomos buscar experiências que já tinham dado certo em outros estados e países para dar um salto na educação do Paraná. E conseguimos fazer isso, passando do 7° para o 1° lugar no Ideb”, disse.

Ele também citou os investimentos em infraestrutura e inovação pedagógica. “Investimos pesado para melhorar a infraestrutura das escolas e também a parte pedagógica, trazendo uma série de inovações para a educação pública”, acrescentou.

Entre os programas mencionados está o Ganhando o Mundo, iniciativa de intercâmbio que, somente este ano, enviará 1,3 mil estudantes da rede estadual para cinco países de língua inglesa. O governador também destacou o Programa Mais Merenda, que garante três refeições por turno em todos os colégios estaduais, além da substituição das salas de aula de madeira por estruturas modernas com ar-condicionado em todas as salas até o fim do ano.

Presente no evento, o senador Zequinha Marinho, presidente estadual do Podemos, comparou os avanços do Paraná com os desafios ainda enfrentados pelo Pará. “O Pará ainda tem muito a avançar na educação. O Ranking dos Estados posiciona o nosso estado como 22° quando o assunto é taxa de atendimento do ensino infantil. Em relação à frequência líquida do ensino médio, o Pará fica na última posição. Isso precisa mudar, mas para isso, precisa de investimento, boa vontade e bons exemplos a serem perseguidos”, declarou.

Crescimento econômico também foi pauta

Além da educação, Ratinho Junior apresentou dados sobre o desempenho econômico do Paraná. O estado passou a ocupar a quarta posição entre as maiores economias do país e registrou crescimento de 8,1% na atividade econômica em fevereiro de 2025, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) do Banco Central. A taxa de desemprego também atingiu um dos menores índices da história, com 4,8% no primeiro trimestre, conforme a Pnad do IBGE.

A visita ao Pará incluiu compromissos em Belém, Santarém, Marabá e Ananindeua. Segundo os organizadores, o encontro regional do Podemos serve como plataforma para a troca de experiências e apresentação de modelos de gestão adotados no Sul do país, com foco no fortalecimento do partido no estado.