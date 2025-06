'Foi muito ruim. Mais de uma hora de bombardeios', diz paraense sobre ataque do Irã contra Israel

Neste sábado (14), a delegação brasileira em Israel que aguarda autorização para ser repatriada, após os bombardeios iranianos contra o país, atualizou informações sobre a situação, em contato com o governador do Pará, Helder Barbalho, e o deputado Chicão, presidente presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

As informações foram passadas por telefone por Nélio Aguiar, ex-prefeito de Santarém (PA), vice-presidente da Confederação Nacional do Municípios (CNM) e secretário regional de Governo no Oeste do Pará, que está em Israel, integrando a agenda oficial da CNM.

"Estamos aqui em uma reunião com o Ministério das Relações Exteriores de Israel, numa reunião sobre as nossas possibilidades de saída do país", disse Nélio Aguiar. Ele falou dos momentos de medo e tensão, sob o ataque de mísseis e drones iranianos contra Tel Aviv.

'Ouvimos explosões e alertas de mísseis', diz ex-prefeito de Santarém

"Foi uma noite muito ruim, com mais de uma hora de bombardeios", disse Nélio Aguiar. "Ouvimos muitas explosões. Os alertas de mísseis disparados em direção à sua área chegam por celular. E muitas vezes ouvimos os barulhos não só dos mísseis que caem, mas dos que são interceptados no ar".

O ex-prefeito de Santarém falou que os brasileiros ficam 24h dentro de um hotel, de onde não podem sair. Uma tentativa de retirada da delegação brasileira de Israel está sendo articulada, pela fronteira com a Jordânia.

"Bastaria Israel levar a gente até a fronteira. São três horas e meia de carro em comboio. Estamos discutindo nesse momento a segurança desse deslocamento. O espaço aéreo israelense continua fechado, sem previsão", diz o representante da CNM.

"Muitos brasileiros estão isolados, em áreas de proteção, aguardando autorização para serem repatriados", detalhou Helder Barbalho. "Conversamos no Nélio Aguiar sobre os momentos de apreensão que ele enfrentou, por conta da situação no país, e, graças a Deus, Nélio está bem e seguro. Seguimos em oração e estamos acompanhando tudo de perto, oferecendo todo o suporte necessário para garantir a sua proteção e o seu retorno em segurança ao nosso Pará", disse o governador do Pará.