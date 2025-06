Lula aciona novo sistema de alerta da Defesa Civil no Nordeste

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou, há pouco, o novo sistema Defesa Civil Alerta, que passará a ser disponibilizado no Nordeste. A cerimônia foi realizada no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), em Brasília. O objetivo é alertar moradores sobre o risco de desastres para que saiam de locais que podem ser afetados.

Ao ser acionado, o sistema Defesa Civil Alerta enviou uma mensagem emergencial a telefones celulares de moradores de 36 municípios do Nordeste, para fins de teste do novo sistema.

"Muitas vezes as pessoas ficam sem nenhuma informação, a gente fica totalmente perdido. A gente não sabe para onde vai, para onde levar as coisas da gente, e todo mundo está fugindo. Por isso a orientação é boa. Porque, se tem um desespero e as pessoas saem sem orientação, essa saída de forma desordenada complica mais do que ajuda", disse Lula no evento.

O presidente também defendeu que a importância de formar "uma Defesa Civil profissional" no Brasil. "Em todas as cidades, todo prefeito tem que ter consciência que, mais dia ou menos dia, ele vai precisar de Defesa Civil. Então é preciso ter um quadro de pessoas preparadas no município para eventuais problemas", afirmou.

Também participaram os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes, do Meio Ambiente, Marina Silva, e da Secretaria-Geral da Presidência, Marcio Macêdo, e o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri.

A diferença em relação ao sistema atual, que envia SMS ou mensagens no WhatsApp, é que o alerta será sobreposto ao conteúdo exibido no celular, e o som tocará mesmo em aparelhos no modo silencioso. O aviso chegará a todos os dispositivos compatíveis localizados na área de cobertura, sem necessidade de cadastro prévio.

De acordo com Góes, o sistema já foi aplicado no Sul e no Sudeste no ano passado e no próximo semestre também será disponibilizado no Norte e no Centro-Oeste. "Até o segundo semestre 100% do Brasil terá esse sistema de alerta disponível", disse Góes a jornalistas após o evento.