Lula lamenta morte de Bira Presidente, ícone do samba e fundador do Fundo de Quintal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou neste domingo (15) a morte de Bira Presidente, fundador do bloco Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal, referências do samba carioca. O artista morreu aos 88 anos, no sábado (14), no Rio de Janeiro, após complicações causadas por um câncer de próstata e pelo Alzheimer. O velório está marcado para esta segunda-feira (16).

Em nota divulgada nas redes sociais, Lula exaltou a importância de Bira para a cultura brasileira.

“Foi com tristeza que recebi a notícia do falecimento de Ubirajara Félix do Nascimento, o nosso eterno Bira Presidente. Bira foi um ícone do samba brasileiro, levando a cultura popular para novos patamares”, afirmou o presidente.

Bira foi percussionista, cantor e compositor. Ao lado de outros sambistas históricos, deu origem ao Fundo de Quintal, grupo responsável por popularizar uma nova estética no samba com instrumentos como tantã, repique de mão e banjo. Também esteve à frente do Cacique de Ramos, bloco tradicional do Rio que se tornou um ponto de efervescência cultural e musical desde os anos 1970.

Além da homenagem, Lula se solidarizou com os familiares do artista e destacou a marca que ele deixou no gênero. “O samba brasileiro agradece pela sua música e pela sua história”, completou.

Considerado uma lenda viva do samba, Bira ajudou a levar o som dos subúrbios cariocas a novos palcos e gerações, contribuindo para o surgimento de nomes como Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão.