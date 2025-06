Pará e outros seis estados vão ser beneficiados pelo Minha Casa, Minha Vida Rural

O ministro das Cidades, Jader Filho, autorizou, nesta quarta-feira (18), a contratação de 443 novas casas do programa Minha Casa, Minha Vida Rural. A medida vai beneficiar mais de 1.700 pessoas em sete estados . No Pará, Nova Timboteua, no nordeste paraense, terá 93 novas moradias.

O ministério informa que a modalidade Rural se volta às famílias residentes em áreas rurais e com renda bruta familiar anual de até R$ 120 mil. Desde 2023, mais de 75 mil unidades habitacionais do Rural foram selecionadas em todo o país. Dessas, 54,8 mil já foram autorizadas a contratar, beneficiando mais de 219 mil pessoas.

No Pará, a cidade de Nova Timboteua, no nordeste estadual, foi contemplada com 93 moradias distribuídas em dois empreendimentos. Já na região Sudeste do país, vão ser contratadas 50 unidades para São João do Manhuaçu, em Minas Gerais, e no Centro-oeste, o município de Bonito, em Mato Grosso do Sul, terá mais 30 casas.

O Nordeste brasileiro, de acordo com a nova portaria, aponta que a Bahia vai receber 120 habitações, divididas em 75 para o município de Cansanção e 45 para São Gabriel. Bonito, em Pernambuco, Betânia do Piauí, no Piauí, e Canhoba, em Sergipe, serão beneficiadas com 50 casas cada.