Ex-deputado Wlad pede que paraenses ‘adotem’ mulher em situação de rua, após caso de personal

O caso do personal que flagrou a esposa fazendo sexo com um homem em situação de rua repercutiu nacionalmente. Mesmo tratando-se de um episódio de violência – já que o homem foi agredido – e de possível problema de saúde – uma vez que o marido afirma que a mulher surtou e está passando por problemas psicológicas – muitas piadas envolvendo a situação foram feitas. No Pará, até um ex-deputado federal entrou na ‘brincadeira’ e fez duas publicações em suas redes sociais sobre o assunto.

Em uma delas, Wladimir Costa publicou uma montagem dele numa moto piscando para a câmera enquanto leva uma mulher que aparentemente vive em situação de rua na garupa. “Nossa vingança será maligna. Homens do Pará asem às ruas para se vingar do mendigo pegador do DF! As mendigas não podem ser discriminadas, elas precisam de amor!”, diz o texto que acompanha a imagem.

Na legenda, ele questiona “por que somente os mendigos de Brasília recebem amor, são beijados e acariciados à luz do luar e vivem momentos inesquecíveis de prazos e as mendigas não?”, e completa afirmando que isso é discriminação.

Em seguida, sugere que os homens do Pará “adotem” uma mendiga. “Acolha, dê amor, carinho e prazer (desde que consensual), então, descruzem os braços e vamos nessa lavar nossa honra. Faça amor, não guerra. Relaxa e goza”, escreveu o ex-deputado.

Nos comentários, vários seguidores riram da situação.